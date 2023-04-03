Hayali olan karavanı kendi imkanları ile yapıyor

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan Nurettin Karaduman hayali olan karavanın fiyatını çok bulunca, karavanı kendi imkanları ile yapmaya başladı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan Nurettin Karaduman, hayallerinin peşinden gitmek için kendi imkanları ile karavan yapıyor. Karaduman, hayali olan karavanı 950 bin TL'ye almak yerine 330 bin TL masraf yaparak kendi imkanlarıyla yapıyor. Karavanı yapmak için aracı 120 bin TL'ye alan Karaduman aldığı malzemeleri 210 bin TL'ye mal ederken, karavan yapmak için toplam 330 bin TL harcadı.

Kendi imkanları ile hayalini gerçekleştirmeye çalışan Nurettin Karaduman sözlerinde şunları dile getirdi,” Daha önceden hayalim olan karavanı yapmaya başladım. Bu aracı 120 bin TL ye aldım dönüşüm malzemelerini 210 bin TL'ye mal ettim. Yavaş yavaş kendi zevkime göre yapıyorum toplamda bana maliyeti 330 bin TL olacak. Piyasa değeri aşağı yukarı 950 bin TL civarında olacak. Onun için kendi karavanınızı kendiniz yapın hayallerinizin peşinde koşun” diye konuştu.