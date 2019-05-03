Hayalleri Gerçek Oldu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bedensel engelli ile zihinsel engelli iki çocuğun polislik ve itfaiye eri olma hayali gerçekleşti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kısa Mola tesisinde bakımı yapılan bedensel engelli Hasan Engin Akpınar (14) Fethiye Emniyet Müdürlüğü Toplum destekli Polislik Amirliği işbirliğinde polis oldu.

Polis kıyafeti giyerek bir günlüğüne polisi olan Akpınar, haber merkezine giderek ekiplere anons edip, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Akpınar daha sonra bekleyen trafik polisi aracına binerek tur attı.

Doğuştan zihinsel engelli Umut Kurada (10) ise itfaiyeci kıyafeti giyerek su sıktı. Yangına ilk müdahale aracına binen Kurada siren çalarak dolaştı.

Akpınar ve Kurada'nın mutlulukları gözlerine yansıdı.

Kısa Mola sorumlusu Nilüfer Demirci, yaptığı açıklamada, engelli bireylerin ayda dört defa üçer saat kalmak üzere birime gelebildiklerini söyledi.

Kurumun bir eğlence merkezi olduğunu, ailelerin çocukları kendilerine bırakarak özel işleriyle ilgilenebildiklerini anlatan Demirci, “Kuruma gelenlerle dışarıda da vakit geçiriyoruz. Onların hayallerini gerçekleştiriyoruz. İki çocuğumuzun hayalini gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz. Güzel vakit geçirdik” dedi.