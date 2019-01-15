‘Hayatı Kazanan Ol' turnuvası ödülle taçlandı

Muğla Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Milas Grup Amirliği'nin uyuşturucuyla mücadele amacıyla ‘Hayatı Kazanan Ol' sloganıyla düzenlediği liseler arası basketbol turnuvası sona erdi. Turnuvayı kazanan şampiyonlara ödülleri, protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından ‘Hayatı Kazanan Ol' sloganıyla gerçekleştirilen liseler arası basketbol turnuvası, oynanan maçların ardından sona erdi.

Uyuşturucu madde ve bağımlılıkla mücadele kapsamında ilçe genelinde farkındalık ve kamuoyu oluşturarak gençleri spora yönlendirmek amacıyla; Milas Belediye Atatürk Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen Liseler Arası Basketbol Turnuvası'na; Milas'tan 4 kız ve erkek basketbol takımı katıldı.

Turnuvanın ardından gerçekleştirilen ödül törenine; Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas Garnizon Komutanı Albay Emel Demiryakan, Milas Cumhuriyet Başsavcısı Adem Efe, Milas Emniyet Müdürü Turgay Ava, Milas İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Hayrettin Fidan, Milas Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, Milas Gençlik Merkezi Müdürü Aşkın Binbir, Milas Sosyal Hizmet Müdürü Mehmet Kızılca, Milas Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü İlçe Koordinatörü Durmuş Tayfun Uslu, okul müdürleri, polis memurları, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

‘Hayatı Kazanan Ol' sloganıyla gerçekleştirilen liseler arası basketbol turnuvasında; Erkekler grubunda Milas Cumhuriyet Anadolu Lisesi şampiyon olurken, Milas Sebahattin Akyüz Fen Lisesi ikinci ve Dr. Mete Ersoy Anadolu Lisesi üçüncü oldu.

Kızlar grubunda; Milas Sebahattin Akyüz Fen Lisesi şampiyon olurken, Milas Anadolu Lisesi ikinci ve Dr. Mete Ersoy Anadolu Lisesi turnuvayı üçüncü olarak tamamladı.

Oldukça çekişmeli geçen turnuvada, büyük bir heyecan yaşandı.

Turnuvanın şampiyonlarının belirlenmesinin ardından Milas Kaymakamı Eren Arslan, yaptığı konuşmada şunları kaydetti: “Bizde büyük bir heyecanla turnuvayı izledik. Sporla yaşadığımız coşku ve spor ahlakı felsefesine uygun bir davranış sergilediniz. Sonuçta bir yarışmada derecelendirme yapılsa da ben hepinizin çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Bu turnuvanın neticesinde amaçladığımız, başarıya, ulaştığımızı düşünüyorum. Hepinizi tebrik ediyorum, katıldığınız için de çok teşekkür ediyorum.”

Kaymakam Arslan'ın konuşmasının ardından liseler arası basketbol turnuvasında dereceye giren okul takımlarına, protokol üyeleri tarafından ödülleri takdim edildi.

Milas Garnizon Komutanı Albay Emel Demiryakan ile birlikte, kızlarda şampiyon olan Milas Sebahattin Akyüz Fen Lisesi takımı kupasını kaldırdı. Milas Kaymakamı Eren Arslan ise erkeklerde şampiyonluğu tadan Milas Cumhuriyet Anadolu Lisesi takımının kupasını, basketbol oyuncularına takdim etti.

Turnuvaya katılan her okula 3 adet basketbol topu, turnuvada birinci gelen takıma projenin önemini belirten ‘Kazanan Sen Ol' Projesi Kupası ve kazanan kız ve erkek takım öğrencilerine birer sinema bileti hediye edildi. Ayrıca projenin ikinci ayağı olarak kurumlar arasında işbirliği sağlanarak mahallelerde muhtarlıklarla iletişime geçilerek sokak basketbolu turnuvaları düzenlenmesi planlanıyor.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'nin dağıttığı tişörtlerden alan vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Tişörtleri giyerek fotoğraf çektiren ve sosyal medyada paylaşımda bulunan vatandaşlar, uyuşturucu madde ve bağımlılıkla mücadele konusunda oluşturulmak istenilen duyarlılığa katkı sundu.

Turnuva, çekilen toplu hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.