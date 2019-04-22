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“Haydi sende oyna” projesi yüzlerce çocuğu sevindirdi

Ortaca Ortaokulu “Haydi sen de oyna” e-twinning projesi ile yüzlerce çocuğu sevindirdi.


Proje kapsamında okulda oyuncak kumbarası oluşturuldu. “Bir çocuk gülerse dünya güler" sloganıyla gönüllü oyuncak toplama kampanyası başlatıldı. Bir hafta süresince oyuncak kumbarasında toplanan oyuncaklar hijyeni sağlanarak paketlendi.


Paketlenen oyuncaklar, Aksaray'daki Gürağaç Atatürk Demirci İlkokulu'na gönderildi.


Okul Müdürü Ali Hoplar, Türkçe öğretmenleri Yasemin Ekiz ve Ümmü Altın Yaşar koordinatörlüğünde gerçekleştirilen projeyle çocukların yüzünü güldürmek istediklerini söyledi.

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