Hayırsever vatandaştan sağlık yardımı

Valilik 75. Yıl Toplantı Salonunda düzenlenen protokol imza törenine Muğla Valisi Orhan Tavlı, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, İl Sağlık Müdürü İskender Gencer ve hayırsever Mustafa Kemal Ergen katıldı.

Hazine tarafından sağlık tesisi amacı ile kullanılması koşuluyla Sağlık Bakanlığına tahsis edilen Bodrum ilçesi Mumcular Mahallesinde bulunan 6702,37m2 yüzölçümlü arsaya yapılacak yaklaşık 700 m2 inşaat alanına sahip; iki ayrı bağımsız bölümden Aile Sağlığı Merkezi ile Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun Sağlık Bakanlığı standartlarına uygun şekilde projelendirildiği belirtildi.

Bu zor dönemde, hayırseverlerimizin sağlık alanında yapmış oldukları desteklerin önemini belirten Vali Orhan Tavlı, Hayırsever Mustafa Kemal Ergen' in Sağlık Hizmetine yaptığı katkıdan dolayı teşekkür etti.