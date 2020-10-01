Hayırseverler tarafından Milas'a yapılacak okullar için protokol imzalandı

Muğla'nın Milas ilçesinde Eğitime Yüzde Yüz Destek kapsamında hayırsever vatandaşlar tarafından yaptırılacak olan Selimiye Özel Eğitim Anaokulu, Boğaziçi Elanur Karagöz İlkokulu, Mesut Karagöz Ortaokulu, Ören İlkokulu Anaokulu ve Atölye yapımı için protokol imzalandı.

Milas'ın Boğaziçi Mahallesinde bulunan ilköğretim tesis alanına hayırsever Safiye Karagöz ve Aziz Şimşek tarafından 8 derslikli ilkokul ve 8 derslikli ortaokul binalarının yapılması, Ören Mahallesinde bulunan ilköğretim tesis alanına hayırsever Mehmet Oklu tarafından 3 derslikli prefabrik beceri atölyesi ve anasınıfı binalarının yapılması, Selimiye Mahallesinde bulunan ilköğretim tesis alanına hayırsever Ahmet Murat Akgün tarafından zemin kat özel eğitim anaokulu ve birinci kat anaokulu binası yapılmasına ilişkin protokol imzalandı.

Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleşen imza törenine Muğla Valisi Orhan Tavlı, Milas Kaymakamı Eren Arslan, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, hayırseverler Safiye Karagöz, Aziz Şimşek, Mehmet Oklu, Ahmet Murat Akgün ve Ören Mahalle Muhtarı Bekir Keser katıldı.

Hayırseverlere eğitime destek ve katkılarından dolayı teşekkür eden Vali Orhan Tavlı, “Hayırseverlerin eğitime büyük desteğini görüyoruz ve bundan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Hayırseverlerimizin destekleriyle yapılan okullarımızdan vatanına, milletine, ailesine hayırlı evlatlar yetişecek. Hayırseverlerimize teşekkür ve şükranlarımızı sunuyoruz.” dedi.