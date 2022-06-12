Hayvan sever Muhtar leylek yuvalarını temizletti

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin fotoğraf çekmek için geldiği Ula'nın Akçapınar Mahallesindeki Leylekler, yuvalarına taşıdıkları ip ve benzeri balık ağları yavruların ölümüne neden oluyor.

Özellikle son günlerde başlayan arpa, buğday ve saman hasadı nedeniyle tarlalara bırakılan çuvallardan yiyecek alan Leylekler, yuvalarında kullanmak üzere taşıdıkları ipler yavrular için tehlike saçmaya başladı.

Yuvalardaki leylek yavrularının bazılarının hareketsiz olduğunu tespit eden Akçapınar Muhtarı Şükrü Arslan, yuvalarda yaptığı incelemede leylekler tarafından yuvalara taşınan ip ve ağ gibi malzemelerin yavrulara dolaştığını fark etti. Ula Belediyesi ile görüşen Muhtar Şükrü Arslan, sepetli vinç ile yuvalarda yavrular için tehlike oluşturan ağ ve ip gibi malzemeleri temizletti.

Akçapınar Mahalle Muhtarı Şükrü Arslan, “Yüzyıllardır bu leylekler Nisan ayında Akçapınar'a gelir. Nisan-Mayıs aylarında yerli ve yabancı foto safari ekipleri gelerek fotoğraf çekerler. Leylek yavruları daha önce elektrik tellerine dokunması sonucu telef oluyordu. Elektrik tellerini yer altına alınmasını sağladım. Fakat şimdi de ağ ve ipler yavruları telef ediyor. İp ve ağlara dolaşan Leylek yavruları ya yuvada boğuluyor, ya da yuvadan düşüyor. Buna çare bulmak için Ula Belediyemizin sepetli vinci ile yuvalardaki ip ve benzeri ne varsa temizledik. Hayvanseverlik sadece kedi-köpek bakmak ile olmaz. Leylek de canlı bir hayvan. Mahallemizin misafiri olan leyleklerin korunması için elimizden gelen neyse yapacağız” dedi.