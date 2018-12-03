Hayvanseverlerden ‘duyarlı olun' çağrısı

Milas'ta yaşayan hayvanseverler düzenlediği kahvaltılı toplantıda, Milas Belediye Başkan adaylarına hayvan hakları konusunda duyarlı olma çağrısında bulundu.

Milas'ta yaşayan hayvanseverler, sokak hayvanları yararına düzenledikleri kahvaltı etkinliğinde; Milas Belediye Başkan adaylarının seçim programlarında, sokak hayvanlarının unutulmaması gerektiğini belirterek ‘duyarlı olun' dedi.

Düzenlenen kahvaltı etkinliğine; Milas Belediye Başkanı ve CHP Milas Belediye Başkan Aday Adayı Muhammet Tokat ile AK Parti Milas Belediye Başkan Aday Adayı Barış Saylak'ın yanı sıra AK Parti Milas İlçe Başkanı Fahri Acar ve yönetimi, CHP İlçe Başkanı İlgin Göktepe ve yönetimi, Milas Kent Konseyi Başkanı Mehmet Günlük ve çok sayıda hayvan dostu katıldı.

Etkinliğe katılan Barış Saylak, katılımcıların etkinliğe getirdiği bir sokak köpeğini sahiplendi. Etkinlikte Milas'ta yaşayan hayvanseverler adına konuşan Meliha Tekin, katılım gösteren tüm hayvanseverlere teşekkür etti. Tekin, açıklamasında “Bizler sokak hayvanları gönüllüleri olarak böyle bir etkinlik düzenlemek istedik. Görüyorum ki, çok güzel oldu. Bizlerin amacı bu konuda duyarlılığı geliştirmek, farkındalığı artırmak. Evet, hepimiz seviyoruz ama bazen sevgi yetmiyor. Gerekli destekleri vermek gerekiyor.” dedi.

Tekin sözlerine şöyle devam etti: “Yönetim olmadan, idare olmadan gönüllülerin verdiği destek bir yere kadar oluyor. Bir seçim dönemi öncesindeyiz. Biz Milas'ı yönetmeye talip olan arkadaşlarımıza, dostlarımıza şunları rica ediyoruz: Lütfen, bunları da göz önüne alarak bu canları da, çevreyi de düşünerek bazı kararlar almanızı istiyoruz. Ve yaptığınız çalışmalar sırasında programlarınıza bunları almanızı istiyoruz. Bizlere neler yapacağınızı anlatmanızı istiyoruz. Bu konuda gerçekten biz gönüllüler siyasi amaç gütmeden, farklı bir düşünce içerisinde olmadan herkese eşit mesafede olarak çevre ve hayvanlar konusunda eşit mesafedeyiz. Bu konuda da desteklerinizi bekliyoruz. Yapacağınız projelerde bu konuları göz önüne alın, bize de bunları anlatın. Bu toplantıyı yapma amacımız sizlere bu şekilde ulaşmak.”

Düzenlenen etkinlik karşılıklı fikir alışverişinin ardından sona erdi.