Hayvanseverlerden, turizm sezonunda evcil hayvan sahiplenme uyarısı

Özellikle yabancı turistlerin ülkelerine götüremediği hayvanların sokağa bırakıldığını ifade eden hayvanseverler, vatandaşları turizm sezonu öncesinde uyarılarda bulundu.

Yaz aylarının gelmesi ile beraber turistik yerleşim yerlerinin nüfusu da artmaya başlarken, tatil için turistik bölgelere gelen birçok vatandaş da evcil hayvan sahipleniyor. Çoğu zaman çocuklarının ısrarı ile sahiplenilen hayvanların ise yaz sezonunun sona ermesi ile birlikte sokağa bırakıldığını iddia eden hayvanseverler vatandaşları duyarlı olmaya davet etti. Yaşadıkları yerlere geri dönen yerli veya yabancı turistlerin, sahiplendikleri hayvanları yeni yuva bulamadığı zaman genellikle sokağa bıraktığına dikkat çeken hayvanseverler, yaşanan bu trajedi sebebiyle sokaklarda yaşayan sahipsiz hayvan yoğunluğunun da artmasına neden olduğunu belirtti.

Sokağa bırakılan evcil hayvan sayılarının önüne geçebilmek amacıyla Muğla'nın Fethiye ilçesinde hayata geçirilen veteriner pansiyon hizmeti ise özellikle yabancı turistlerin sahiplendikleri hayvanları ülkelerine götürebilmeleri için gerekli yasal sürecin yerine getirilmesini sağlıyor.

Pansiyon hizmeti ve yardımları ile evcil hayvanların güvende kalması sağlanırken, gereken prosedürlerin tamamlanabilmesi için gerekli zaman ve prosedürleri yerine getirdiklerini belirten Veteriner Hekim Erdem Kemaloğlu; “Bu süre zarfında, hayvanlar veteriner kliniklerinde güvenli bir şekilde konaklıyor. Tüm aşıları ve sağlık kontrolleri ise eksiksiz olarak yapılıyor. Ziyarete gelen yabancı turistlerin hayvan sahiplenmesi ve ülkelerine dönerken hayvanları sokağa bırakmaları ile sık sık karşılaşıyoruz. Kedileri ve köpekleri sahipleniyorlar. Sokaktan aldıkları anda bütün eksik olan uygulamalarını yaptırıyorlar ama kendi sağlıkları ve canlının sağlığı için daha sonrasında ülkelerine dönerken resmi bir prosedür var. Bir kedi veya köpeğin yurt dışına çıkabilmesi için bugün işlemlere başlansa 4 aya yakın bir sürecimiz var. Yani bu yasal sürecin yerine getirilmesi ve hayvanların sokağa bırakılmasının önüne geçilmesi amacıyla pansiyon hizmeti sağlıyoruz. Bu süreç içerisinde tüm masrafları karşılayıp kendi ülkelerine dönseler bile burada pansiyon hizmetinden faydalanarak kedilerini veya köpeklerini bizlere bırakıyorlar. Burada olmadıkları süreçte biz bütün aşılarını gerekli bütün uygulamalarını tamamlıyoruz. Daha sonrasında 4 aylık süreçlerini doldukları zaman pet taksilerle ya biz ülkelerine gönderiyoruz ya da insanlar gelip buradan kendileri alıyor” dedi.