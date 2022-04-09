Hazine arazisindeki kaçak çalışmaya zabıta müdahale etti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde zabıta ekipleri, hazine arazisindeki kaçak çalışmayı durdurarak cezai işlem uyguladı.

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Dereköy Mahallesi Kavakderesi Mevkii'nde gerçekleştirdikleri devriye sırasında, hazine arazisinde hafriyat depolanarak yol açım çalışması yapıldığını tespit etti. Yapılan incelemede çalışmanın izinsiz olduğunu tespit eden ekipler, çalışmayı durdurarak ilgili kuruma gönderilmek üzere tutanak düzenledi. İzinsiz yol açım çalışması yapan şahsa da Kabahatler Kanunu'nun 41/4 maddesince 18 bin lira cezai işlem uyguladı.

Çevreye ve doğaya duyarlılığıyla bilinen ve kanun dışı yapılaşma ile mücadele ettiğini her fırsatta dile getiren Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, konu ile ilgili şunları söyledi:

“Bodrum'u ve doğal bitki örtüsünü korumak için göreve geldiğim günden beri ekiplerimle birlikte mücadeleyi sürdürüyorum. İzinsiz yapılan ve Bodrum'un florasını bozan her türlü çalışmanın Bodrum Belediyesi olarak karşısındayız. Kaçak hafriyat dökümü, izinsiz yol açım çalışması, kaçak iskele, ruhsatsız inşaat gibi yasa dışı uygulamalar, dünyanın en önemli destinasyonlarından biri olan Bodrum'a zarar veriyor. Bizler, mücadeleye devam edeceğiz ve gerekli yasal cezai yaptırımları uygulayacağız.”

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Küçükbük Koyunda bir inşaat firması tarafından denize doldurulan kaçak hafriyat ile ilgili temizleme çalışması ilgili firma tarafından devam ediyor.

Bodrum Belediyesi, doğanın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için mücadelesini sürdürerek denetimlerine devam edecek. Yapılan denetlemeler ve devriyeler sırasında karşılaşılan kanun dışı uygulamalara ise Kabahatler Kanunu çerçevesinde gereken cezai yaptırımları uygulayacak.