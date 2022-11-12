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Hazine avcıları jandarmadan kaçamadı

Muğla’nın Yatağan ilçesinde kaçak kazı ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri 2 kişiyi gözaltına aldı.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde kaçak kazı ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri 2 kişiyi gözaltına aldı.



Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Hacıveliler Mahallesi Gökbeldağı mevkiinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri kaçak kazı yapan 2 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan aramada 2 adet cep telefonu, 1 adet jeneratör, 4 adet hilti, 8 adet hiltiye takılan kırıcı demir uç, 1 adet demir kanca, 1 adet yaklaşık 10 metre uzunluğunda gri renkli elektrik kablosu, 1 adet yaklaşık 3-4 metre uzunluğunda kırmızı-beyaz renkli elektrik kablosu, 1 adet 3 metre uzunluğunda tahta merdiven, 1 adet kazma, 1 adet kürek, 1 adet patlayıcı maddede kullanmak için köpük, yaklaşık 4 kilogram şeker gübresi ve pudra şekeri ile elde edildiği değerlendirilen toz patlayıcı madde, 5 adet siyah renk boru ele geçirildi. Olayla ilgili A.D. ve İ.D. isimli şüpheliler gözaltına alınırken, haklarında adli işlem başlatıldı.

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