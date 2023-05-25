Haziran ayı muhtarlar toplantısı gerçekleşti

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Belediye Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi'nde mahalle muhtarları bir araya geldi.

Bodrum Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıya Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, Bodrum Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Cemil Gündüz, mahalle muhtarları ve basın mensupları katıldı.

Toplantıda dört yıllık süreçteki belediye çalışmaları değerlendirilirken muhtarlar ile gerçekleşen diyaloğun açık şekilde devam etmesinin önemine değinildi.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Aras, bölge muhtarlarıyla uyum içinde çalıştıklarının altını çizerken özveriyle çalışmalarını gerçekleştiren tüm muhtarlara teşekkür etti. Başkan Ahmet Aras sözlerine şöyle devam etti:

“Sizlerle dört yıldır uyum içinde çalışıyoruz. Sizlerin ilettiği eksikleri dikkatle dinliyor, imkanlarımız dahilinde sorunları çözmeye çalışıyoruz. Bizim yetki alanımızın dışındakileri de ilgili kurumlara iletiyor ve takibini yapıyoruz.”

Son zamanlarda daha fazla sahada olmaya çalıştıklarını belirten Başkan Ahmet Aras, eksikleri yerinde tespit ederek mahalle sakinleri ve esnaflarla iletişim halinde olduklarını ifade etti. Belediye Başkanı Aras, belediyenin sağladığı istihdamlardan, deprem bölgesinde gerçekleştirilen çalışmalardan da söz ederken yerel seçimlerin de yaklaştığını belirterek, “Partimizin ve halkımızın takdiriyle biz, yine bu kentte hizmete devam etmek istiyoruz” dedi.

Başkan Ahmet Aras ile gerçekleştirilen Muhtarlar Toplantısına, CHP Muğla 28. Dönem Milletvekili Selçuk Özdağ ile Millet İttifakı il ve ilçe parti temsilcileri de katıldı. Bölge muhtarları ile gerçekleştirilen sohbette Türkiye'nin tarihi süreci ile ülkenin geldiği şu anki noktadan bahsedildi. Özdağ, Anayasa'nın teminatı altında kurulan her partinin kıymetli olduğunu belirtirken herkesi 28 Mayıs'ta oy vermeye davet etti. Samimi bir havada gerçekleşen toplantı sonunda Başkan Ahmet Aras, muhtarların değerlendirilmelerini dikkatle dinledi.