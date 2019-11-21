Milas'ta bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Hediyem 81 ilin 81 Öğretmenine” adlı proje kapsamında hazırlanan hediye kolileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenlere ulaşmak üzere gönderildi.

Milas Kaymakamlığı, Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Milas Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından ortaklaşa 24 Kasım Öğretmenler Günü için hazırlanan “Hediyem 81 İlin 81 Öğretmenine” projesinin hazırlıkları tamamlandı.

Milas Kaymakamı Eren Arslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, Milas Tarım ve Orman İlçe Müdürü Eşref Arslan ve projenin katılımcılarıyla birlikte Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde 81 ilde görev yapan 81 öğretmene gönderilmek üzere; Milas'ı simgeleyen zeytinyağı, bal, zeytinyağı sabunu, zeytin kolonyası, çeşitli kitaplar ve mektupların yer aldığı özel bir hediye paketleri hazırlandı.

Hediye paketleri daha sonra Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, Milas Tarım ve Orman İlçe Müdürü Eşref Arslan ve projenin katılımcıları tarafından 81 ile gönderilmek üzere kargoya verildi.

Hazırlanan proje ve yapılan çalışma hakkında bilgi aktaran Milas Kaymakamı Eren Arslan, “Öğretmenlerimizi hazırlanan küçük bir sürprizle mutlu etmek; onlara değer verildiğini hissettirmek ve etkinliğin 81 ilde uygulanması ile Milas'ta öğretmenlere verilen değer ve önemin sadece Milas ile sınırlı kalmadığını tüm ülkemizdeki vefakâr ve cefakâr öğretmenlere değer verildiğini göstermek; toplumda Öğretmenler Gününe dikkat çekmek ve tüm ülkede bu konuya karşı farkındalık oluşturmak; diğer kurumlarla işbirliği yaparak bu kurumların da öğretmenlere değer verdiğini göstermek ve kurumlar arası iletişimi arttırmak; eğitimin tüm paydaşlarının etkileşimini arttırmak; Milas'ın tanıtımına katkı sağlamak amaçlarıyla yola çıkılarak hazırladığımız Hediyem 81 İlin 81 Öğretmenine projesinin protokolünü proje paydaşları Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Milas Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile imzaladık ve PTT Kargo ile gönderimleri yaptık” dedi.

Proje ile hazırlanan kolilerin küçük, etkisinin büyük olacağına inandıklarını ifade eden Kaymakam Arslan, “24 Kasım'da hediyelerimizin ulaşacağı öğretmenler için güzel bir sürpriz olacaktır diye düşünerek yola çıktık. Emeklerinin karşılığı maddi hiçbir şeyle ölçülemeyecek gelecek nesillerin mimarı olan öğretmenlerimizi bu küçük hediyelerle mutlu edebilmeyi ve kendilerini değerli hissettirebilmeyi umuyoruz. Aynı zamanda kolilerin ulaştığı yerlerdeki öğretmenlerimiz ve çevresindekiler Milas hakkında fikir sahibi olacak, Milas'ı merak edecek, araştıracak ve ziyaret etmek isteyecektir. Dolayısıyla projenin ilçemizin tanıtımı açısından bir etkisi olacaktır. Bu güzel projenin fikir sahibi Sedat Değer'i ve emek veren tüm mesai arkadaşlarımı tebrik ediyorum” dedi.