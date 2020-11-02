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Helikopter ve personelleri Milas'tan ayrıldı

Milas ve Bodrum başta olmak üzere Ege bölgesinde çıkabilecek orman yangınlarına havadan müdahalede bulunulabilmesi için Orman Genel Müdürlüğü tarafından kiralanan helikopter, ekibiyle birlikte Milas’tan ayrıldıOrman Genel Müdürlüğü tarafından kiralanan, 1 Haziran tarihi itibariyle Milas Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait Güvercinlik Mahallesi’ndeki Gökçeler Mevki Helikopter Pisti ve Tesisleri’nde konuşlandırılan yangın söndürme helikopterinin görev süresi sona erdi.

Milas ve Bodrum başta olmak üzere Ege bölgesinde çıkabilecek orman yangınlarına havadan müdahalede bulunulabilmesi için Orman Genel Müdürlüğü tarafından kiralanan helikopter, ekibiyle birlikte Milas'tan ayrıldı


Orman Genel Müdürlüğü tarafından kiralanan, 1 Haziran tarihi itibariyle Milas Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait Güvercinlik Mahallesi'ndeki Gökçeler Mevki Helikopter Pisti ve Tesisleri'nde konuşlandırılan yangın söndürme helikopterinin görev süresi sona erdi.


Milas ve Bodrum başta olmak üzere bölgede çıkan yangınlara havadan müdahale eden helikopterde Kırgız Kaptanlar Nurmanbek Zakov ve Talaibek Akylbekov, Yetkili Türk Pilot Yusuf Bakar, Milas Orman İşletme Müdürlüğü personelleri, uçuş mühendisi, yer teknisyenleri görev yaptı.


Tek sortide 2 buçuk ton su atan helikopter, Milas'ın dışında Muğla'nın diğer ilçeleri ve bu yıl özellikle terör örgütü mensuplarınca defalarca kundaklanan Hatay'da da görev aldı.

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