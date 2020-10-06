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Hem tarla hem kovanlar yandı

Milas’ın Ekinanbarı Mahallesi’nde ot yangını meydana geldi.

Milas'ın Ekinanbarı Mahallesi'nde ot yangını meydana geldi. Yangın arı kovanlarına da zarar verdi.


Edinilen bilgiye göre, Ekinambarı Mahallesi Arap Boğulan Mevkiinde yer alan tarlada ot yangını çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği Ekipleri yangına müdahalede bulundu. Kısa sürede kontrol altına alınan ve soğutma çalışmaları yapılan alanda yangın nedeniyle 2 dekar alan zarar gördü. Yangın ayrıca bölgede bulunan 3 adet arı kovanına zarar verdi. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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