Hem yeşil sahalarda hem de mavi denizlerde koşturuyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan genç sporcu hem futbol oynuyor, hem de su sporları ile uğraşıyor.

Pandemiden etkilenen futbolda, antrenmanlarını aksatmadan yapan Devrim Totoğlu, su sporlarında da fotoğraf çekerek ve ekibe yardımcı olarak değerlendiriyor. İşten çıkar çıkmaz hemen antrenmana koşan Devrimin hayali memleketi olan Trabzonspor'da top koşturmak ve milli takım oyuncusu olmak.

9 yaşından bu yana hem futbol oynayan hem de su sporlarında çalışan 20 yaşındaki Devrim Totoğlu ‘' 2 yıl Bodrumspor'da oynadım sonra Marmaris spora geldim ve burada oynuyorum ama pandemiden ötürü şimdi yine su sporlarına döndüm. Hayalim de Trabzonspor da oynamak ve milli takım oyuncusu olmak var. Buradaki işim biter bitmez hemen antrenmana koşuyorum futbol benim hayatım. Günde en az 4 saat çalışıyorum ‘' diyor.

En büyük zevki de köpeği Oskar ile botla gezmek ve yeşil sahalarda top koşturmak olan Devrim, pandemi sürecinin bir an önce geçip daha fazla futbol oynamak istiyor.