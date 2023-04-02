Her yağmurda sel olan dere sokak yeniden düzenlendi

Bodrum'un kırk yıllık altyapı sorununun çözümü için öncülük eden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın önemli projelerinden olan Dere Sokak çalışması tamamlandı.

Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, yağışın yoğun olduğu dönemlerde istenmeyen görüntülerin yaşandığı Umurça ve Kumbahçe Mahallesi sınırında kalan Dere Sokak'ta, su taşkınlarıyla mücadele çalışmaları çerçevesinde, alt yapı ve menfez çalışmalarının 1. etabını tamamladı. Yaz sezonunun ve yoğunluğun başlayacak olması sebebiyle 2. etap çalışmaları ise ekim ayında devam edecek.

Belediye Fen İşleri ekiplerinin 400 metre uzunluğunda menfez hattı döşediği alanda, Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Daire Başkanlığı ekipleri kullanma suyu hattını yeniledi. İnternet hizmet sağlayıcısı ve elektrik hatlarını yer altına alırken aydınlatma direklerini yeniliyor.

Belediye ekipleri, ilk etap çalışmalarında 400 metre yağmur suyu hattı menfez çalışmalarını baskı beton üst kaplama çalışmasıyla tamamladı. Şehit Hüseyin Helvacıoğlu Caddesi üzerinden devam edecek ikinci etap çalışmaları, Dr. Mümtaz Ataman Caddesi'ne bağlanacak. Bölgedeki esnaf ve vatandaşlar, detaylı altyapı çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve sorunların çözüme kavuşturulmasından dolayı memnuniyetlerini dile getirirken başta Başkan Ahmet Aras olmak üzere projede emeği geçen tüm belediye personeline teşekkür etti.

"Dere Sokak, Bodrum'un sorunu olmaktan çıktı"

Bodrum'un yıllardır süregelen sorunlarından bir tanesini bitirmiş olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras; “Bodrum'da yaptığımız detaylı çalışmalardan bir tanesi olan Dere Sokak'taki çalışmaların bitmiş olması çok sevindirici. Diğer bölgelerde de planlamalar dahilinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dere Sokak bizim önceliğimizdi çünkü her yağmur sonrası yaşanan taşkınlar merkezde büyük bir sorun haline gelmişti. Okulların, çarşının işlek güzergahında böyle bir sorunla bir daha karşılaşmamak için elimizden gelenin en iyisini yapmak için çaba harcıyoruz. Birçok kurumla yapmış olduğumuz bu çalışmalar dolayısıyla emek harcayan herkese, belediye ekiplerimiz başta olmak üzere teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.