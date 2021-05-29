Her yıl milyonlarca kişi burayı fotoğraflıyor

Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan kanalları, milyonlarca yılda oluşmuş bir doğa harikası. Dünyada eşine az rastlanan kanallar, her yıl milyonlarca turisti ağırlarken, Dalyan Kanallarının labirenti andıran görüntüsü geçtiğimiz yıl Türkiye'nin en fazla paylaşılan fotoğrafları arasında yer aldı.

Türkiye'nin en ünlü turizm bölgelerinden Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan kanalları, labirenti andıran görüntüsü ile büyülüyor. Dalyan kanalları her yıl, 3 bin yıllık kral mezarları, Kaunos antik kenti, Dünya'nın en ünlü plajları arasında gösterilen İztuzu Plajı, Caretta Caretta türü kaplumbağaları ve mavi yengecini görmek isteyen yerli ve yabancı milyonlarca turistin akınına uğruyor.

Geçen yıl milyonlara kez paylaşıldı

Dalyan'ın karşısında bulunan Köyceğiz ilçesine bağlı Çandır Mahallesi sınırları içerisindeki Çandır Teras olarak adlandırılan alan, geçtiğimiz yıl yerli ve yabancı pek çok fotoğraf meraklısının akınına uğradı. Çandır Teras'tan çekilen İztuzu Plajı ve Dalyan Kanallarının labirent görüntüsü sosyal medyada büyük beğeni topladı. Gidilen mevsime göre renk tonunun farklılaştığı sazlıkları ölümsüzleştirmek isteyen pek çok fotoğraf meraklısı bölgeye geldi.

Haziran ayını bekliyor

Pekçok nadir hayvan ve bitki türünü de barındıran Dalyan Kanalları, pandemi nedeniyle son yıllardaki en sakin Mayıs ayını geçirdi. Kanallar ve bölge turizmcileri 1 Haziran'da başlayacağı söylenen turizm sezonunu bekliyor.