Herkes seferber oldu ama Kıyıkışlacık'ta alevler yeniden yükseldi

Muğla'da bir haftadır devam eden yangınlarda alevler bir türlü dinmiyor. Akşam saatlerinde rüzgarın da etkisi ile bölgedeki yangın yeniden alevlendi.

Alevlerin yeniden yükseldiğini gören çevre sakinleri söndürme ekiplerine yardımcı olmak ve yangını söndürmek için adeta seferber oldu. Aydın'ın Didim ilçesine bağlı Akbük sınırına doğru ilerleyen yangında alevlerle mücadeleyi arazinin yapısı ve rüzgarı etkisi zorlaştırıyor. Bölgede çok sayıda iş makinası görev yaparken dozer ve greyderler de henüz yanmamış bölge ile yanan bölgeler arasında açma çalışması yapıyor.