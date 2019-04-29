Heykel müzesinde tanıştılar, heykel müzesinde nikah masasına oturdular

Datça'da yaşayan Songül Şaşmaz ve Emrah Süpürgeci, dünyaca ünlü heykeltıraşların yaptığı eserlerin bulunduğu heykel müzesinde düzenlenen nikah töreniyle dünya evine girdi. Hayalini gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu belirten Songül Şaşmaz, “Doğal ortamda, güzel heykellerin içinde nikahımızı yapmak hayalimdi zaten. Eşim buranın inşaatında çalışırken tanışmıştık. Bize bir hatıra olsun istedik, o yüzden de burayı tercih ettik” dedi.

Datça'ya bağlı Yaka Mahallesi'nde bulunan Uluslararası Knidos Kültür Sanat Akademisi'nin bahçesinde bulunan heykel müzesi önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Songül Şaşmaz, akademinin bahçesinde tanıştığı Emrah Süpürgeci ile evlenme kararı aldı. Genç çift nikah yeri olarak ise dünyaca ünlü heykeltıraşların eserlerinin bulunduğu heykel müzesini seçti. Müzede sade bir nikah masası hazırlandı. Masaya papatyalardan yapılan süsler konuldu. Bahçeyi dolduran davetliler genç çifti bu özel günde yalnız bırakmadı. Hayalini gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu belirten Songül Şaşmaz, “Köyümüzde böyle güzel bir yer varken neden başka yerde yapalım ki. Doğal ortamda, güzel heykellerin içinde nikahımızı yapmak hayalimdi zaten. Eşim buranın inşaatında çalışırken tanışmıştık. Bize bir hatıra olsun istedik, o yüzden de burayı tercih ettik” dedi. Heykel müzesinin kendileri için çok güzel bir yer olduğunu belirten Emrah Süpürgeci ise, “Burası çok güzel, çok hoş bir yer bu yüzden tercih ettik. Eşimle birlikte burada tanıştık, bizim için buranın anısı çok büyük” dedi.

Böyle bir etkinliğe ev sahipliği yaptıkları için çok mutlu olduklarını belirten Uluslararası Knidos Kültür Sanat Akademisi Başkanı Nevzat Metin ise, "Gelinimizin annesi, babası ve dedesi akademimizde bulunan taş binanın içinde öğrencilik yapmışlar. Onun için kızımızın hayaliydi burası. Onun için burada nikahlarını kıyıyorlar. Onlara yaşam boyu mutluluklar diliyorum" diye konuştu.