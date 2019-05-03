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Hıdırellez ateşi Menteşe'de yanacak

Hıdırellez Ateşi, Menteşe’de yanacak.

Hıdırellez Ateşi, Menteşe'de yanacak. Menteşe Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Hıdırellez Şenliği,


05 Mayıs 2019 Pazar günü saat: 13.00'de Kışla Parkı'nda başlıyor. İkramlar, ebru, el işi ürünlerin sergileri ve stantların açılacağı şenlikte, halk oyunları gösterileri ve konserler düzenlenecek. Hıdırellez Ateşi Kışla Parkı'nda yakılıp, dilek tutulacak.


Menteşelileri Hıdırellez Şenliklerine davet eden Başkan Gümüş, “Binlerce zengin, kültürel birikimimizin en güzel örneklerinden olan, geçmişle gelecek arasında köprü kuran, bizi birbirimize yakınlaştıran, bu kültürel değerimize sahip çıkmak adına tüm halkımızı Hıdırellez Şenliğine bekliyoruz.” dedi.


05 Mayıs 2019 Pazar günü saat: 13.00'de Kışla Parkı'nda ikramlarla başlayacak olan şenlikte ebru, el işi ürünlerin sergileri olacak. Akşam saat:18.30'da Grup Galyalılar'ın sahne alacağı şenlik, halk oyunları gösterileri, Hıdırellez Ateşinin yakılması, Grup Saklı Ezgiler ve Uygar Karaca konserleriyle devam edecek.

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