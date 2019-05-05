Hıdırellezi kutlamak için sahile akın ettiler

Marmaris'te, binlerce kişi sahilde Hıdırellezi kutladı.

Marmaris'te aralarında yerleşik yaşayan yabancıların da bulunduğu binlerce kişi Hıdırellezi kutlamak için sahile akın etti. İlçenin dünyaca ünlü Mavi bayraklı plajları dilek tutan kişilerle doldu. Sahile gelenler, deniz kenarından 41 tane taşı dua ve dileklerle toplayarak poşetlere koydu. Yakılan ateşin üzerinden vatandaşlar üçer kez atlayarak dilek tuttu. Vatandaşlar, toplanan taşlar bir süre sonra denize atıldı. Bazı vatandaşlar da kumlara yazılar yazdı.