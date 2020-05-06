Hıdrellez kutlamalarının davetsiz misafiri olan domuz korkuttu

Baharın gelişini simgeleyen Hıdrellez bu yıl Marmaris'te evlerin bahçesinde ve sosyal mesafe kuralına göre kişisel kutlandı. Bazı vatandaşlar evlerinin bahçesine küçük ateşler yakıp üstünden atladı.21 yaşındaki İpek Ersan ise Hıdrellez ritüellerini gerçekleştirirken domuz görünce kaçtı.

Marmaris'in Armutalan Mahallesinde bulunan müstakil evlerin çoğunlukta olduğu bir sokakta vatandaşlar evlerinin bahçesinde küçük ateşler yakıp üzerinden atlayarak dilekler tuttu. 21 yalındaki öğrenci İpek Ersan, evinin önündeki gül ağacına para asıp dileğini bağladığı esnada arkasından gelen domuzu fark edip hemen evinin bahçesine sığındı. Ersan, "Yaklaşma, yaklaşma git git'' diyerek domuzu korkutmaya çalıştı.

Komşunun bahçesinden gül çaldı, gül ağacına kurdele ile para bağlayan İpek Ersan, "Bu sene koronanın ülkemizden ve dünyadan tamamen gitmesini ve sağlığımıza dönmemizi diledim. Az önce o domuz beni çok korkuttu ama onlara da bi yaşam alanı oluşturulmasını umuyorum şehir içinde yemek bulacaklarını sanıyorlar ama onları ormana çekebileceğimizi düşünüyorum'' dedi.