Hıerapolis'ten Halikarnassos'a saygı

Bodrum Belediyesi Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi, "Hierapolis'den Hallikarnassos'a Saygı" isimli sergiye ev sahipliği yapıyor.

Yılın her dönemi farklı etkinlikler ve kurslarla Bodrum'un sanat yaşamına katkıda bulunan Bodrum Belediyesi Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi, Antik Roma kentlerinin merkezindeki Pamukkale'de düzenlenen Uluslararası Heykel Kolonisi'nde hayat bulan 17 anıt heykel ve 17 genç sanatçının eserlerinden oluşan "Hierapolis'ten Halikarnassos'a Saygı" isimli sergiye ev sahipliği yapacak.

Antik Dünyanın Yedi Harikasından biri olarak tanımlanan ve M.Ö. 4'üncü yüzyılda yapımı tamamlanan Kral Mausolos* anıtının dört heykeltıraşı Skopas, Leokhares, Bryaksis ve Timotheos'un anılarına saygı olarak düzenlenen sergi, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve sanatseverlerin katılımıyla 23 Mayıs 2019 Perşembe günü saat 19:00'da açılacak.

Prof. Dr. Kıymet Giray'ın küratörlüğünü yaptığı Hierapolis'ten Halikarnassos'a Saygı-Kömürcüoğlu Heykel Sergisi, 22 Haziran 2019 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.