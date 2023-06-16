“Hıghlıght hotel kapılarını açtı"

Masmavi denizi, sıcacık kumsalı, bir birinden lezzetleri yiyecekleri ve ünlü isimlerin happy hour partileri ile adından söz ettiren Highlight Hotel, bu yaz da Bodrum'un en gözde yerlerinden biri olan Yalıkavak Tilkicik Koyu'nda misafirlerine masal tadında bir tatil sunacak.

Ünye Madencilik firmasının sahibi olduğu, Yusuf Erbaş'ın Genel Müdürlüğünü yaptığı Highlight Hotel, luxury odaları, romantik atmosferi ve kendi bünyesinde yer alan popüler beachi ile misafirlerine unutulmaz bir tatil deneyimi sunacak.

"Miya Beach'te ünlüler geçidi"

Tatilde eğlence arayanlar için muhteşem bir manzaraya sahip Miya Beach, kaliteli mutfağı ve ünlü isimlerin sahne aldığı beach partileri ile Bodrum'un masmavi ve sofistike atmosferi eşliğinde misafirlerine huzurlu bir tatil sunuyor.