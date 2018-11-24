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Hırsız suçüstü yakalandı

Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri devriye görevi yürüttükleri esnada gece saatlerinde kapalı olan işletmenin kapısının açık olması üzerine yaptıkları kontrolde hırsızlık şüphelisini iş üstünde yakaladı.


Edinilen bilgiye göre kapalı işletmenin kapısının açık olduğunu gark eden ekipler, olay yerine takviye ekip istedi. Takviye ekiplerin gelmesinin ardından içeride yapılan aramada hırsızlık şüphelisini kıskıvrak yakaladı. İşletme kapısının tornovida ile zorlanarak açıldığı öğrenilirken, yakalanan şahsın üzerinde yapılan kontrollerde işyerinden çaldığı değerlendirilen paralar çıktı.


Hırsızlık şüphelisi şahsın Muğla dışından hırsızlık yapmak için geldiğini ve hakkında daha önce de hırsızlık suçu da dahil olmak üzere toplam 19 farklı suçtan dolayı hakkında işlem yapıldığı ortaya çıktı.

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