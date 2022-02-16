Hırsızlık malları sahibine teslim edildi

S. isimli şahıs olduğu tespit edildi.

Yapılan görüşmede hırsızlık mallarını T. T. isimli şahsa sattığı, çalıntı olan buzdolabı, televizyon, oto teyp, elektrikli spiral, matkap ve 2 adet hoparlör, malları satın alan kişinin rızası ila alınarak sahibine teslim edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin suç örgütüne yarar sağlamak suretiyle silahla yağma ve gasp suçlarından toplamda 47 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan Z.E. isimli şahıs yakalanarak gerekli işlemler için Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.