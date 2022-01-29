İhlas Haber Ajansı

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Hırsızlık şüphelileri jandarmadan kaçamadı

Muğla’nın Milas ilçesinde iki ayrı mahallede meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri biri bayan olmak üzere 3 kişiyi gözaltına alındı.

Muğla'nın Milas ilçesinde iki ayrı mahallede meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri biri bayan olmak üzere 3 kişiyi gözaltına alındı.



Güllük Mahallesi'nde bir ikametten televizyon, Boğaziçi Mahallesi'nden ise ticari bir araç çalan hırsızlar Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yapmış olduğu çalışma ile yakalandı. Şüphelilere ait araçta yapılan aramada hırsızlık malzemeleri ile uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan K.S. (27), M.Ç. (54) ile S.C. (23) ilgili işlemlerinin tamamlanmasının ardından Milas Adliyesi'ne sevk edildi.

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