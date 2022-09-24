Hırsızlık yaparken yakalanan şüpheli tutuklandı

Muğla'nın Datça ilçesinde bir inşaattan hırsızlık yaparken polis ekipleri tarafından yakalanan ve motosikletinde uyuşturucu madde ele geçirilen şüpheli gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 22 Eylül Perşembe günü İskele Mahallesi 246 sokak üzerindeki bir inşaatta gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki inşaattan hırsızlık ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler 10 adet inşaat demirini motosikletine yüklediği sırada kendisini fark eden şahsa bıçak çekerek tehdit eden şüpheliyi zor kullanarak etkisiz hale getirdi. Şüphelinin yapılan sorgulamasında isminin S.Ö. (37) olduğu ve uyuşturucudan kaydı olduğu tespit edildi. Bunun üzerine S.Ö.'nün motosikletinde yapılan aramalarda da uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen S.Ö. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.