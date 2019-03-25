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Hırsızlık zanlısı kafede kahve içerken yakalandı

Marmaris’te girdiği gümüşçüde kolye çalan zanlı, kafede kahve içerken polisler tarafından yakalandı.

Marmaris'te girdiği gümüşçüde kolye çalan zanlı, kafede kahve içerken polisler tarafından yakalandı. Zanlı çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Marmaris Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir gümüş takılar satan mağazada hırsız olayı yaşandı. Z.G. (57) isimli kadın kuyumcuya alışveriş yapıyormuş gibi davranarak bir gümüş kolye çaldı. Marmaris Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yaptığı sıkı saha ve güvenlik kameraları inceleme çalışmaları ile Z.G.'nin çaldığı kolyeyi başka bir gümüşçüye sattığını tespit etti. Polisler eşkali belirlenen kadını bir kafede kahve içerken yakaladı. Ekipler çalınan kolyeleri sahibine ulaştırdı. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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