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Hırsızlık zanlısı tutuklandı

Muğla’da kar maskesi takarak araçların akülerini çaldığı ileri sürülen ve gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Muğla'da kar maskesi takarak araçların akülerini çaldığı ileri sürülen ve gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre Menteşe açık oto pazarında 2 araçtan 4 adet, Sanayi bölgesinde bir işyerine ait 3 araçtan 5 adet olmak üzere toplam 9 adet akü hırsızlığının şüphelisi annesine ait araç ve çalıntı motosiklet ile kar maskeli bir şekilde hırsızlık olaylarını C.K. isimli şüphelinin gerçekleştirdiği tespit edildi.


Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olayları ile ilgili olarak Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı sonrası soruşturma başlattı. Yapılan soruşturma kapsamında daha önce birçok hırsızlık olayından kaydı bulunan C.K. takibe alındı.


Şüpheli C.K. ekipler tarafından yakalanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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