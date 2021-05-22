Türkiye'nin ve Muğla'nın gözde turizm merkezlerinden birisi olan Fethiye'de Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Hisarönü-Ovacık kanalizasyon hattı çalışmaları devam ediyor.

62 milyon liraya mal olacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 62 milyon liraya mal olacak olan Hisarönü-Ovacık kanalizasyon hattı 121 kilometre uzunluğunda. 121 kilometre uzunluğundaki kanalizasyon hattının yüzde 59'u olan 84 kilometresi tamamlandı. Hisarönü-Ovacık kanalizasyon hattında 69 kilometre şebeke imalatı, 15 kilometre parsel terfi hattı tamamlandı. Öte yandan proje kapsamında 3 adet atık su terfi istasyonunun 2'si, 3 bin 841 adet parsel baca imalatının bin 880 adedi tamamlandı. Hisarönü-Ovacık bölgenin alt yapı sorunu ortadan kalkmış olacak. Alt yapı çalışmaları nedeniyle kazı yapılan alan ve yollarda düzenleme çalışmaları havaların ısınmasıyla birlikte başlayacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada “Muğla'mızın önemli turizm merkezlerinden birisi olan Fethiye'mizde 121 kilometre uzunluğundaki Hisarönü-Ovacık kanalizasyon hattının 84 kilometresi tamamlandı. Vatandaşlarımızın ve şehrimizin sağlığı için alt yapı yatırımları da büyük önem taşıyor. Güzel ilçemiz Fethiye ve Muğla'mızda yaşayan hemşehrilerimiz hizmetin en iyisini hak ediyor” denildi.