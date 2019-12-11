Hisarönün'de kış temizliği

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Hisarönü Mahallesinde vatandaşlar kıyıda ve deniz dibinde temizlik yaptı.

Marmaris'in Hisarönü köyünde' Hisarönü Yardımlaşma, Dayanışma ve Kalkındırma Derneği ‘öncülüğünde biraya gelen vatandaşlar, soğuk havaya aldırmadan Limanbaşı mevkiinde kıyıda ve yol kenarlarında çöp topladı. Marmaris Belediyesi Temizlik ekiplerinin de desteklediği etkinlikte yaklaşık 1 tondan fazla çöp toplandı.

Köyün gençleri de, dalış okulu eğitmenleriyle birlikte denize dalarak diplerdeki atık ve çöpleri çıkardı. Mahalle sakinleri ve Dernek gönüllülerinin sloganı “Temiz İnsan Temiz Çevre” . Hisarönü yaşayanları ‘'bu tür etkinliklerin devam edeceğini, denizi ve kıyıları temiz tutmaya çalışacaklarını ve çöp atanları uyaracaklarını ‘' söylediler.

Vatandaşlar yaklaşık 300 kg. sahil çöpü topladı. Gönüllü dalgıçlar tarafından ise deniz dibi temizliğinden 1 fiber sandal 1 demir iskele yaklaşık 850 kg. toplanan etkinlikte çöpler Marmaris Belediyesi temizlik araçları ile taşındı.