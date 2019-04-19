HKMO'dan Muğla ziyaretleri

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) İzmir Şubesi, Muğla'ya bağlı Menteşe Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.

İlk ziyaret Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş'e gerçekleştirildi. HKMO İzmir Şube Başkanı Özhan Kaynarca, Şube Saymanı Erdem Deniz ve HKMO Söke Temsilcisi Fatih Bozkaya'nın bulunduğu heyet; aynı zamanda meslektaşları olan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş'e ‘hayırlı olsun' dedi. Belediye Başkanlığı'nda ikinci dönemini yaşayan Harita ve Kadastro Mühendisi Bahattin Gümüş, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne bağlı, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Muğla Temsilciliğinde de uzun yıllar görev yaptı.

Ardından diğer bir ziyaret Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'e oldu. HKMO Heyeti Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'e de ‘hayırlı olsun' dileklerini iletti.