Hollanda Büyükelçilik Maslahatgüzarı Weststrate: ”Hollanda-Türk dostluğu 400 yıllık bir tarihe sahiptir”

Hollanda'nın milli günü olan "Kral Günü", Marmaris'te verilen resepsiyonla kutlandı. Resepsiyonda konuşan Hollanda Büyükelçilik Maslahatgüzarı Erik Weststrate, “Hollanda-Türk dostluğu 1612 yılında başlamıştır ve 400 yıllık bir tarihe sahiptir” dedi.

Hollanda'nın milli günü olan "Kral Günü", Marmaris'te verilen resepsiyonla kutlandı. Siteler Mahallesi'nde bulunan bir otelde gerçekleşen resepsiyon, Türkiye ve Hollanda milli marşlarının okunmasıyla başladı. Resepsiyon, Hollanda Marmaris Fahri Konsolosu Murat Azgun'un ev sahipliğinde yapıldı. Resepsiyona Hollanda Büyükelçilik Maslahatgüzarı Erik Weststrate, Ticaret ve Ekonomi Ateşesi Helen Rekkers, Marmaris Belediye Başkan Vekili Ethem Sayar ve davetliler katıldı.

Resepsiyonda konuşan Weststrate, “Hollanda-Türk dostluğu 1612 yılında başlamıştır. Ve 400 yıllık bir tarihe sahiptir. Ülkemizde 450 binden fazla Türk kökenli vatandaş yaşıyor. Bunlar iki ülke arasında köprü oluşturuyor. Hollanda Türkiye'de en büyük yatırımcı konumunda. İlişkilerimizin zor bir dönemden geçtiğini saklamak istemiyorum. Böyle şeyler her dostlukta meydana gelen şeylerdir. Ama artık ilişkilerimizin gelişmesine çok sevindim. Artık ileriye bakıp, bizi birleştiren konulara bakabiliriz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Hollanda ziyaretinin bunun ispatıdır. Bu kral günü yenilenen dostluğumuzun bir kutlaması olsun" dedi.

Fahri Konsolos Azgun ise, “Geçtiğimiz iki yılda Türk-Hollanda ilişkileri arasında çıkan kesintiler, iki ülke dostluğunun gücü sayesinde kısa sürede aşılmıştır. Yeniden normale dönen bu ilişkilerin, bundan sonraki günlerde de gelişerek sürmesini diliyoruz. Bizlerin de Fahri Konsolosluk olarak ana hedeflerimiz, Marmaris'e gelen Hollandalı turistlerin huzurlu ve keyifli bir tatil geçirmelerini sağlamak ve Türkiye ve Hollanda ilişkilerinin gelişmesine yardımcı olmaktır” dedi.