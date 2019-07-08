İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hollywood yıldızı Nathalie Kelley Türkiye'ye aşık oldu

Hızlı ve Öfkeli Tokyo filminin yıldız oyuncusu Nathalie Kelley ve eşi Jordan Burrows, tatil için Bodrum’u tercih etti.

Hızlı ve Öfkeli Tokyo filminin yıldız oyuncusu Nathalie Kelley ve eşi Jordan Burrows, tatil için Bodrum'u tercih etti. Hollywood yıldızı Kelley Türkiye'yi ve Bodrum'u çok sevdiğini söyledi.


Hızlı ve Öfkeli Tokyo filminin yıldız oyuncusu Nathalie Kelley, tatil için Bodrum'a geldi. Yaklaşık 4 gün boyunca Yalıkavak'ta bir otelde konaklayan Nathalie Kelley ve eşi Jordan Burrows Bodrum'a aşık oldu. Hızlı ve Öfkeli filmiyle adından sıkça söz ettiren, Netflix'in 'Hanedan' dizisinin başrol oyuncusu olan dünyaca ünlü star Nathalie Kelley, Bodrum'un tadını doyasıya çıkardı.



Paça çorbasına bayıldı


Türk yemeklerine hayran kalan Nathalie Kelley ve eşiyle birlikte önceki gün ise Etrim Mahallesi'ne giderek köy kahvaltısı yapmıştı. Köyde bulunan halı tezgahlarını da gezen Kelley, Milas ve Bodrum halılarına hayran kalmış ve evinin tüm odalarına el dokuması halılardan almıştı. Bodrum'u karış karış gezen Kelley'in en çok paça çorbası, mantı, kebap ve lokma tatlısını hayran kaldığı öğrenildi.



Tekne turuna çıktı


Tatilinin son gününde tekne turuna da çıkan Kelley daha sonra sahilde koşarken objektiflere takıldı. Çocuklar gibi sahilde eğlenen dünyaca ünlü oyuncu Kelley'in, halı aldığı Etrim köyünde Engin Başol'a “Bodrum'a hayran kaldığını, fırsat buldukça Bodrum'a gelip tatil yapacağını ve Türkiye'yi çok sevdiğini” söylediği ortaya çıktı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.