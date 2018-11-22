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Hordum Marmaris'i böyle vurdu

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, marinada lüks yat ve otomobillere zarar veren iki hortumla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri çıktı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, marinada lüks yat ve otomobillere zarar veren iki hortumla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri çıktı.


Marmaris'in Yalancı Boğaz mevkiinde oluşan 2 hortum vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Denizin açığında çıkan bir hortum dalış teknesinin batmasına neden olurken; 20 dakika arayla oluşan hortumlar nedeniyle 5 yelkenli yat ile 4 otomobilin zarar gördü.


Büyük paniğe neden olan hortumlar, Marmaris'teki marinanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde marinaya yaklaşan hortumun lüks tekneyi sürüklemesi ve iskeleyi yerinden sökmesine dair anlar yer aldı.

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