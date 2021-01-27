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Hortum, ormanı savaş alanına çevirdi

Muğla’nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda oluşan hortum nedeniyle yüzlerce ağaç zarar gördü, Fethiye-Muğla karayolu yola düşen ağaçlar nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda oluşan hortum nedeniyle yüzlerce ağaç zarar gördü, Fethiye-Muğla karayolu yola düşen ağaçlar nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldı.


Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde İnlice Mahallesi'ndeki ormanlık alanda hortum meydana geldi. Göcek ilçesine 5 kilometre uzaklıkta, yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda oluşan hortum nedeniyle yüzlerce çam ağacı zarar gördü. Kimi ağaçların köklerine yakın yerlerden kırıldığı görüldü. Kırılan ağaçların Fethiye-Muğla karayoluna düşmesi sonucu yol trafiğe kapatıldı. Belediye ekiplerinin çalışmasının ardından karayolu tekrar trafiğe açıldı.

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