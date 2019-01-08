Hukuk mezunlarını korkutan sınav yolda

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Adalet Bakanı ve YÖK Başkanı ile yakın çalışma içinde olduklarını belirterek,

“Yakın zamanda tüm hukuk mezunlarını ölçecek, değerlendirecek bir Devlet Yeterlilik Sınavı'nı (DYS) elbirliğiyle çıkaracağız” dedi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Muğla'da katıldığı ruhsat töreni öncesi açıklamalarda bulundu. Yargı hizmetlerinin verilmesinde mesleki yetkinliğin önemine değinen Feyzioğlu, “Adalet mülkün yani ülkenin temeli. İşte bu mülkü sağlam ellere emanet etmemiz için bizim hukuk fakültelerinin kalitesini mutlaka artırmamız lazım. Bunun için Sayın Adalet Bakanı ve Sayın YÖK Başkanı ile çok yakın çalışma içindeyiz. Yakın zamanda tüm hukuk fakültelerini ölçecek, değerlendirecek bir Devlet Yeterlilik Sınavı'nı (DYS) elbirliğiyle çıkaracağız” dedi.

“DYS, puanların belirlenmesinde doğrudan etkili olacak”

Metin Feyzioğlu, “DYS, puanların belirlenmesinde doğrudan etkili olacak. Fakülteleri bir araya getirip ölçen bir değerlendirme sistemimiz hali hazırda yok. Hukuk fakültesini bitirip mezun olanların avukatlık, hakimlik, savcılık ve noterlik adaylığına başvururken bir baraj sınavını geçmelerinin zorunlu tutulması üniversite adaylarının eline bu barajı o fakülteden bir önceki sene mezun olan kaç öğrenci ya da kaç mezun geçebildi diye çok objektif bir veri de verecek. Dolayısıyla bir fakülte eğitim ve öğretim kadrosuyla kütüphanesinin zenginliğiyle, yurt dışına öğrencileri gönderebilme gücüyle ölçülecek” diye konuştu.