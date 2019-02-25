Hükümlüler 112 Acil Çağrı Merkezi konusunda bilgilendirildi

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezinin tanıtım videosu hükümlülere izlettirilirken, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Karakaya, insanların acil durularda başvurabilecekleri numaraların tek numarada birleştiğini, çağrıların konusuna göre buradan muhatabına yönlendirildiğini söyledi.

Avrupa Birliği Konseyi kararı doğrultusunda, tüm Avrupa'da acil çağrıların 112 numarası üzerinden yapıldığını, ülkemizde de sekiz kurumun 112 çatısı altında birleştiğini söyleyen Kamil Karakaya; “Biz, arayan kişinin konum bilgisine ulaşabiliyoruz. Gizlense dahi arayan numara ekranlarımızda görünüyor. Ses kayıtlarını 10 yıl süreyle saklıyoruz. Dolayısıyla acil durumda bize ihtiyaç duyan herkesin yardımına koşabilmek ve görevlilerin gereksiz yere meşgul edilmesini önlemek için her türlü altyapıyı hazırladık” dedi.

Katılımcıların sorularını yanıtlayan Kamil Karakaya, 2015'de %93 olan gereksiz arama oranının şimdi %30'a düştüğünü, 7/24 hizmet veren bir kurum olarak önemli ve hayati bir görev yapan 112'nin gereksiz ve amaç dışı meşgul edenlere de 432 TL idari para cezası uygulandığını söyledi.

Halen 42 ilde uygulanan bu sistemin en başarılı olduğu ilin Muğla olduğunu söyleyen Kamil Karakaya, Türkiye'de en düşük gereksiz arama oranın Muğla'da olduğunu, yine ilk olan bir uygulama ile 112 Acil Çağrı Merkezinin ekranına düşen bilgilerin aynı anda ambulanslarda bulunan tabletlere de düştüğünü, böylelikle çağrılara çok daha hızlı müdahale edebildiklerini söyledi.