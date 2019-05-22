Hükümlüler, Milli Mücadelenin ‘Bitmeyen Yolculuğu'nu sahneledi

Milli Mücadele'nin 10 yıllık serüveni Menteşe Çaybükü Mahallesindeki Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan hükümlüler tarafından sahnelendi. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen iftar programı öncesi gerçekleştirilen programda 1912'den 1922'ye, Türk milletinin 10 yıllık varoluş mücadelesi özetlendi.

‘Unutmak, tükenmektir. Unutmak, kaybetmektir. Unutmak, ölmektir' temalı programda kahramanlık türküleri eşliğinde sadakat ve kahramanlık timsali Zenci Musa, gönlü vatan sevgisiyle dolu Azeri şair Ahmed Cevad, üç aylık bebeğini beşikte bırakıp Aziziye Tabyaları'nı savunmaya koşan 20 yaşındaki Nene Hatun, cepheden kaçan 70. Alay'ın askerlerin önüne dikilerek hezimeti önleyen 9 yaşındaki Nezahet Onbaşı, tek başına Yunan birliklerini durduran 15 yaşındaki Arpacının Ömer ve Yunanlıların İzmir'i işgalinden yaklaşık dört saat sonra Denizli'de miting yaparak halkı mücadeleye çağıran Müftü Ahmet Hulusi Efendi'nin hayatı ve kahramanlığı anlatıldı.

Programın ikinci bölümünde dini musiki dinletisi eşliğinde Muğla il protokolü ve hükümlüler birlikte iftar yaptı.

İftar sonrasında bir konuşma yapan Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, programa katılan konuklara ve emeği geçenlere teşekkür etti. Başsavcı İlyas Yavuz konuşmasında, “Rahmet, bereket, kardeşlik ve paylaşma ayı olan bir Ramazan akşamında, siz değerli konuklarla birlikte iftar yapacak olmanın memnuniyetini ifade etmek isterim. Arkadaşlarımız sunumuyla, her biri birer değer olan yüce ecdadımızın hayatını ve kahramanlıklarını bize hatırlattı. Kahramanlık türküleri ile duygulandık. 100 yıl önce yakılan Milli Mücadele ateşi, her Türk insanının yüreğinde hâlâ yanmaya devam ediyor. Bitmeyen yolculuğumuz kıyamet kopuncaya kadar bu topraklar üzerinde devam edecek. Sultan Alparslan, “Sizlere öyle biri vatan aldım ki, ebediyen sonsuza kadar devam edecektir' demiştir. Biz bir olduğumuz sürece, diri olduğumuz sürece, hiçbir örgüt, hiçbir devlet bu ülkeyi bölemeyecek. Bizi yıkamayan güçler bazen alevi-sünni, bazen Kürt-Türk diyecekler. Ne yazık ki bu oyunu bu Anadolu'nun üzerinde görüyoruz. Biz tek Bayrak, tek Devlet, tek millet, tek vatan dediğimiz sürece Allah'ın izniyle bu ülkenin toprakları üzerinde ilelebet yaşamaya devam edeceğiz. Birliğimiz, beraberliğimiz ve hoşgörümüz ile yüreğimizde sıcak tuttuğumuz o ateş hep yanmalı ki; vatanımız, devletimiz, bayrağımız ve bu aziz Anadolu insanı ilelebet var olsun” dedi.

Program sonunda Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz tarafından teşekkür plaketi verilen Muğla Valisi Esengül Civelek, yaptığı konuşmada “Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan için, bayrak için, devlet için canlarını seve seve feda eden şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi saygıyla ve hürmetle anıyorum. ‘Bitmeyen Yolculuk' sunumu için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Muğla Açık Ceza İnfaz Kurumunda yapılan ‘Bitmeyen Yolculuk' programına Muğla Valisi Esengül Civelek, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, Adalet Komisyonu Başkanı Bilal Saydam, 1. İdare Mahkemesi Başkanı Cavit Erdem, 2. İdare Mahkemesi Başkanı Oğuzhan Demir, Vergi Mahkemesi Başkanı Uğur Karadoğan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Hüseyin Çiçek, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Muğla Adliyesinde görev yapan hakimler ve savcılar ile kamu kurumlarının yöneticileri katıldı.