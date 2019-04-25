Hükümlüler ‘Okumadan olmaz' sloganı ile kitap okudu

Hükümlüler, ‘Okumadan Olmaz' sloganı ile Eğitim Servisi öncülüğünde Nisan ayı boyunca yarım saat kitap okudu.

Etkinliğe katılan hükümlüler arasından kura belirlenen hükümlülere hangi kitapları okuduklarını soran Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, “Siz elinizde kitap tutarsanız, kitaplar da yarın sizin elinizden tutar. Burada bunun için güzel bir fırsat var. Kütüphanemizi aktif olarak kullanmalısınız. Bu güzel etkinlik, beşikten mezara kadar öğrenmeyi şiar edinmiş bir topluma çok yakışıyor” dedi.

Kitap okuma etkinliğine katılan hükümlüler arasından kura ile belirlenen üç okuyucuya hediyeleri, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz tarafından, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 99'uncu yıldönümü nedeniyle Muğla Açık Ceza İnfaz Kurumunda yapılan tören sonrasında verildi.

Dört hafta süren okuma etkinliğine 146 hükümlü katıldı.