Hükümlülere bakır el sanatları kursu

Muğla yöresinin en eski el sanatlarından biri olan ve geçmişi yaklaşık 800 yıla dayanan Kavaklıdere bakırcılığının gelecek nesillere aktarılması için yapılan çalışmalara Muğla Çaybükü açık Ceza ve İnfaz Kurumu'ndaki hükümlüler de katıldı.

Menteşe Halk Eğitim Merkezi Müdürü İdris Kömürcü yaptığı açıklamada, “Daha önce müstakil bir eğitim programı olmadığı için bu isimle bir eğitim veremiyorduk. Menteşe Halk Eğitim Merkezi öncülüğünde Usta Öğretici Mehmet Çetiner ve Eğitimci İdris Koç tarafından yazılan ve Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan 'Kavaklıdere Dövme Bakır İşlemeciliği' kurs programı ile geleneksel el sanatlarımızdan olan Kavaklıdere bakırcılığını yaşatma ve gelecek nesillere aktarma konusunda önemli bir adım atmış olduk. Şimdi de 'Kavaklıdere' adıyla onaylanan ve Hayat Boyu Öğrenme Kurs Programlarına eklenen Kavaklıdere Dövme Bakır İşlemeciliği Kursu'nun ilkini açtık. Menteşe Halk Eğitim Merkezi olarak, geleneksel el sanatımız olan Kavaklıdere el sanatları bakırcılığının bu eğitimler ile gelecek nesillere aktarılmasına aracı olduk. Yöremize hayırlı olsun” dedi.

Muğla Açık Ceza İnfaz Kurumu, Muğla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve Menteşe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle; Muğla Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan hükümlülere yönelik açılan ve yaklaşık altı ay sürecek olan kursa on dört hükümlü kursiyer katılıyor.

Usta Öğretici Mehmet Çetiner, 9 yaşında bakır ile tanıştığını, bu mesleği babasından öğrendiğini, yaklaşık dokuz yıldır da usta öğretici olarak eğitimler verdiğini, ancak ilk kez Kavaklıdere adıyla bir kurs açıldığını söyleyerek, “Yöremiz ve bakırcılığı adına güzel bir adım oldu. Bir Kavaklıdereli ve bir bakır ustası olarak; Kavaklıdere bakırcılığının kendi adıyla yaşatılması için verdikleri emek nedeniyle Menteşe Halk Eğitim Merkezi Müdürü İdris Kömürcü ve Muğla Açık Ceza İnfaz Kurumu öğretmeni İdris Koç'a çok teşekkür ederim” dedi.