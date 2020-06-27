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Hülya Avşar sahnelere geri döndü

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, uzun bir aradan sonra Bodrum’da sahne aldı.

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, uzun bir aradan sonra Bodrum'da sahne aldı.


Sahneye Özlem Kaya imzalı bir elbise ile çıkan Avşar, repertuarında ağırlıkla Türk Sanat müziği şarkılarına yer verdi. Sahnedeki neşeli tavırları ve performansıyla sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Sahneyi izlemeye gelenler arasında Gonca Vuslateri, Cenk Eren, Alpay-Gaya Başaran, Ercan-Jale İşal, Sarp Yaman, Canan Yaka-Ergin Tanca, Murat Karaboa, Korhan-Demet Öniz ve Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu da vardı.


“Alişan'a geçmiş olsun dileklerini iletti”


Beraber sahne alacakları ünlü türkücü Alişan'ın yaptığı kaza nedeniyle gelemediğini belirten Avşar, yakın arkadaşına geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Verilmiş sadakaları varmış, gerçekten çok üzüldüm. Allah kimsenin başına böyle kötü ve üzücü bir durum vermesin" sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

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