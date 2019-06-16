İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hurdacılar ormanı yaktı

Marmaris’te hurdacıların ormanlık arazideki demir elektrik direğini keserken çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Marmaris'te hurdacıların ormanlık arazideki demir elektrik direğini keserken çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Marmaris'in İçmeler Mahallesi, Turunç yolu dördüncü kilometresinde orman yangını çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası olay yerine Muğla Büyükşehir Beledişesi Marmaris İtfaiye Grup Amirilği ekipleri sevk edildi.


Muğla Büyükşehir Belediyesi Marmaris İtfaiye Grup Amirliği, olay yerine intikal ederek yangını söndürdü. Yapılan araştırmada yangının hurdacılar tarafından ormanda eski elektrik direğini kesmeye çalıştıkları sırada çıktığı belirlendi. Yangın çıkmasına neden olan kişi ya da kişilerin olay yerinden kaçtığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.