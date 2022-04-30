İhlas Haber Ajansı

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‘Huzur ve Güven' uygulamasında 9 tutuklama

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin JASAT timleri koordinesinde gerçekleştirdiği ‘Huzur ve Güven’ uygulamasında aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonunda 9 şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin JASAT timleri koordinesinde gerçekleştirdiği ‘Huzur ve Güven' uygulamasında aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonunda 9 şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.


Türkiye genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen uygulamada 56 ayrı suçtan 51 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 42'si ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, 9'u tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

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