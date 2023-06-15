Huzurevindeki babalar unutulmadı

Fethiye Huzurevi'nde yaşayan yaşlı bireyler için her yıl olduğu gibi bu yılda babalar günü kutlama programı düzenlendi.

Fethiye Huzurevi Müdürlüğü tarafından her yıl geleneksel hale gelen Babalar Günü Kutlama Programı düzenlendi. Huzurevinde yaşayan babaların gününü kutlamak ve bir araya gelerek birlikteliği arttırmak amacı ile düzenlenen programa Fethiye Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu'da katıldı.

Programda konuşan ve babalar gününü kutlayan Kaymakam Karaman “Fethiye Huzurevi olarak babalar günü vesilesi ile güzel bir alanda beraberiz. Bu vesile ile bizler için değerli olan , ailenin çınarı, temel direği olan babalarımızın gününü kutluyorum. Tüm babalarıma sağlık sıhhat diliyorum” dedi.