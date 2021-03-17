Muğla'da yürütülen arkeolojik kazılara yardımcı olmak, kentin tarihi ve kültürel varlıklarının tanıtımını sağlamak, tarih ve kültür değerlerini sevdirmek, gerek ulusal gerekse uluslararası tanıtımına ve gelişimine daha geniş katkı sağlamak amacı ile İasos Antik Kenti için hazırlanan destek protokolü imzalandı.

Vali Orhan Tavlı Başkanlığında, İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Zekeriya Bingöl, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömür Özdil, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Başkanları Özgen Uysal, Suat Esin, Yüksel Aslan, Muğla Turist Rehberleri Odası Başkanı Hamdi Turhan, Milas Müze Müdürü Mehmet Çelebi'nin yanı sıra Kazı Başkanlığını Prof. Dr. Asuman Baldıran'ın yürüttüğü Milas ilçesine bağlı İasos Antik Kenti ile ilgili hazırlanan destek protokolü taraflar arasında imzalandı.

İasos Antik Kentinde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izni ile Selçuk Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Asuman Baldıran'ın bilimsel danışmanlığında 2015 yılında başlayan çalışmalar, 2018 kazı sezonunda Bakanlar kurulu kararıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Selçuk Üniversitesi adına Prof. Dr. Asuman Baldıran başkanlığında sürdürülüyor.

Vali Orhan Tavlı, Muğla'daki antik kentlerin önemine vurgu yaparak, bu protokol ile Muğla İl Kültür Turizm Müdürlüğünün ilgilendiği antik kentlerin diğer kurumlarla da iş birliği içinde sahip çıkılması için uğraş verdiklerini söyledi.

Toplantının sonunda Kazı Başkanı Prof. Dr. Asuman Baldıran yaptıkları kazılarla ilgili kısa bilgiler sunarak bilgilendirme yaptı.