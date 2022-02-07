İasos Gençleri, temiz bir çevre için el ele verdi

Muğla'nın Milas ilçesinde yeni oluşmasına karşılık hıza çalışmalara başlayan İasos Mahalle Meclisi Derneği Gençlik Kolları kısa sürede 48 üye sayısına ulaşırken, gençler sahil şeridinde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

İlk toplantılarını Kıyıkışlacık merkezde 06 Şubat 2022 Pazar günü gerçekleştiren Gençlik Kolları üyeleri toplantının ardından örnek bir davranış sergileyerek sahil şeridinde çevre temizliği yaptı. Toplantıda ilk olarak söz alan İasos Mahalle Meclisi Derneği Başkanı Hülya Scobie; genç üyelere, Gençlik Kolları Başkanı Müge Ölmez ve Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Mustafa Ali Tunca'ya görev süreleri boyunca yapacakları çalışmalarda başarılar diledi.

Konuşmasında parti ve partizanlıktan uzak bir çalışma politikası sergileyeceklerini belirtenHülya Scobie, şunları söyledi: “Amacımız siyaset, parti ve partizanlıktan uzak, yaşadığımız mahallemizde ve Muğla genelinde mahalle yaşamının, vizyonunun, hemşerilik ve komşuluk bilincinin geliştirilmesi, yaşadığımız coğrafyanın hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmektir. Kıyıkışlacık'ta doğmuş büyümüş yetişmiş siz gençlerimize özlem duyduğunuz ve hayata geçirmek istediğiniz projeleriniz için büyük bir fırsat doğdu. Sizlerin bu yönde çalışıp, başarılı birçok güzel projeye imza atacağınıza inancım tamdır. Her birinize bu güzel dayanışma yoluna girdiğiniz için ayrı ayrı teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum.”

Alt çalışma kollarının da oluşturulduğu toplantıda yapılacak çalışmalar hakkında genel bilgiler veren Gençlik Kolları Başkanı Müge Ölmez, “Kıyıkışlacık'ın geleceğine biz gençlerin de katkısı olacağı için çok mutluyuz. Projelerimizle mahallemizin kalkınması ve güzelleşmesi, mahalle gençlerimize destek ve yardım için çalışacağız. Hepimize kolaylıklar diliyorum.”

Toplantının ardından sahil şeridindeki çöpleri toplayan gençler “İasos Cennet Kalsın” mesajıyla Kıyıkışlacık halkına sevgi, kardeşlik, barış ve dayanışma çağrısında bulundu.