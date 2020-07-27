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İasos kazısına odalar destek verecek

İasos Kazı Başkanı Selçuk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof.

Dr. Asuman Baldıran, antik kentte yürütülen arkeolojik kazılar hakkında bilgi aktarırken, kazılara Milas'taki odaların destek vereceğini belirtti.


Prof. Dr. Asuman Baldıran kazı çalışmaları hakkında bilgi vererek, “Bizden önce İasos Antik Kentinde İtalyanlar kazı çalışmasını yürütüyordu. Son iki yıldır ise biz yürütüyoruz. Proje bağlamında Milas Mimarlar Odası ve Milas Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası destek verecek. Geçtiğimiz yıllarda da temizlik işçisi gönderilmesini talep etmiştik, yine bu yıl da Belediye olarak bölgedeki otların temizliği ve genel bölge temizliği açısından destek bekliyoruz. Bunun dışında çalışmaların daha sağlıklı gözlemlenebilmesi açısından drone destekli çalışmalar yapmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

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